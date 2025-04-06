Рим, 6 апреля, 2025, 06:06 — ИА Регнум. Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск выступил в поддержку создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, вопреки политике президента США Дональда Трампа, предусматривающей введение торговых пошлин против ЕС. Соответствующее заявление предприниматель сделал в ходе выступления по видеосвязи на «Конгрессе Лиги» в Италии, организованном вице-премьером Италии Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и США должны перейти в идеале к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», — отметил Маск.

Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что он выступает за свободу передвижения и трудоустройства между ЕС и США, аналогичную той, что уже существует внутри стран Евросоюза. По словам Маска, он уже дал соответствующий совет Трампу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что массовые акции протеста против политики президента США Трампа и главы DOGE Илона Маска прокатились по странам Европы, а также в Австралии. Протестующие выходили с лозунгами и транспарантами в Лондоне, Берлине, Амстердаме и других крупных городах.

Акции протеста против Трампа и его политики прошли в городах США. Протесты были организованы под общим лозунгом «Руки прочь!» (Hands Off!). Уточнялось, что в некоторых крупных городах на протестные акции собрались несколько тысяч человек. Жители небольших городов тоже присоединились к акции. Люди выходят с плакатами и транспарантами, на которых вручную написаны лозунги «Пока не великая», «Руки прочь от демократии», «Спасите наше будущее», и проходят маршем по улицам.