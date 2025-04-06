Вашингтон, 6 апреля, 2025, 05:59 — ИА Регнум. Союзники киевского режима беспокоятся, что Украина сможет утратить контроль над полезными ископаемыми, включая титан и уран. Об этом говорится в публикации издания Politico.

Уран

«Украина обладает такими ценными полезными ископаемыми, как титан, уран и другие. Если Россия заполучит эти ресурсы, это станет катастрофой для союзников Киева», — приводит Politico слова неназванного чиновника.

По мнению собеседника издания, сделка США и Украины по редкоземельным металлам могла стать «моментом» для киевского режима по обеспечению своей безопасности.

В этой же статье авторы отметили, что разработка полезных ископаемых на Украине в рамках договорённостей с США потребует многомиллиардных инвестиций и может растянуться на десятилетия. По данным издания, амбициозный план Украины по добыче минералов обернулся «политическим провалом» для киевского режима. Обещанные администрации президента США Дональда Трампа «огромные ресурсы», вероятно, окажутся недоступны в заявленных масштабах.

Как передавало ИА Регнум, в феврале украинские СМИ писали, что основная часть территорий с месторождениями редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США, ушла из-под контроля Киева.В частности, агентство УНИАН, ссылаясь на данные украинского журнала Forbes, приводит оценку совокупной стоимости полезных ископаемых из числа редкоземельных металлов, которая на апрель 2023 года составила около $15 трлн. При этом более 70% запасов находятся на территории Донецкой и Луганской Народных Республик и в Днепропетровской области.

Украина располагала самыми большими в Европе запасами титана и лития, кроме того, на её территории находились месторождения галлия. Эти редкоземельные металлы необходимы для производства высокотехнологичной электроники, ветряных турбин и аккумуляторов для электромобилей, также они широко используются в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Помимо этого, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ранее предупреждал, что страны коллективного Запада могут лишиться важных ресурсов на Украине, которые перейдут под контроль России в ходе дальнейшего продвижения.