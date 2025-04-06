Лондон, 6 апреля, 2025, 05:39 — ИА Регнум. Преступника, отсидевшего в тюрьме за педофилию, нанял для работы с детьми на Украине британский благотворительный фонд Siobhan’s Trust. Об этом 5 апреля сообщила газета The Telegraph.

(сс) lailajuliana Игрушка-ребенок

Уточняется, что 52-летний мужчина, чьё настоящее имя Ли Каллаган, провёл два года в тюрьме по приговору суда по делу о сексуальных преступлениях против детей. После освобождения он решил устроиться на работу под новым именем Джек Морган, в Siobhan’s Trust он был нанят в начале 2023 года. В ходе своей трудовой деятельности мужчина регулярно посещал детские дома, школы и пункты размещения детей беженцев на западе Украины. В соцсетях опубликовано множество фотографий, где он играет с малышами.

При этом незадолго до своего трудоустройства Морган был осужден Королевским судом Кардиффа за нарушение судебных приказов о защите детей, которые вынесли ему шестью годами раньше. Отмечается, что суд, вынося решение по делу Моргана-Каллагана, указывал, что мужчина «сильно преуменьшил свою преступную тягу к детям».

Благотворительную организацию обвиняют в том, что ее сотрудники безответственно отнеслись к процедуре проверки «опасного» волонтера и положились на информацию из Сети. Фонд в своё оправдание уверяет, что никто из волонтеров организации никогда не оставался один на один с детьми.

Предполагается, что мужчина в настоящий момент находится на Украине, после того как ушёл из квартиры, где проживал с матерью двоих детей, с которой у него завязались романтические отношения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в условиях конфликта на Украине активизировались торговцы людьми. Основатель и бывший руководитель организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad (OUR) Тим Баллард рассказал, что в 2022 году на Украине многие сироты оказались в бедственном положении. Общественники отправились туда, чтобы помочь детям, но также искали и находили торговцев людьми.

Польские пограничники задержали гражданку Украины, которую власти Казахстана разыскивали за участие в торговле человеческими органами.

Сотрудники полиции Киева обнаружили в доме, в котором проживает мэр столицы Виталий Кличко, бордель, где удерживали секс-рабынь. Правоохранители выявили три десятка женщин, которых там удерживали насильно.