Лондон, 6 апреля, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Главы генштабов Великобритании и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину «миротворцев». Об этом говорится на сайте британского министерства обороны.

ИА Регнум

«В рамках ведущих усилий Великобритании по созданию коалиции желающих обеспечить прочный мир на Украине начальник генерального штаба Великобритании адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве. В ходе встреч основное внимание уделялось тому, как использовать нынешние возможности Украины, чтобы обеспечить стране максимально сильные позиции в будущем», — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства британцев.

Отмечается, что руководители оборонных ведомств обсудили структуру, размер и состав, необходимые для любых будущих сил по «обеспечению безопасности» на Украине.

В министерстве добавили, что обсуждения по данной теме продолжатся на следующей неделе, поскольку в четверг министр обороны проведет в Брюсселе очередную встречу министров обороны стран — участниц «коалиции желающих» совместно со своим французским коллегой, а в пятницу возглавит контактную группу по обороне Украины совместно со своим немецким коллегой.

«Великобритания решительно поддерживает Украину, поэтому мы выступаем за справедливый и прочный мир. На наших встречах обсуждались вопросы о том, как мы можем использовать внушительный потенциал украинской армии и поставить ее в максимально выгодное положение», — приводит минобороны Великобритании слова Радакина.

До этого, 4 апреля, киевский режим провел переговоры с Британией и Францией по вопросу размещения военных контингентов на территории Украины. Днем ранее газета The Financial Times заявила, что коалиция стран Европы ведет обсуждение использования структур НАТО для развертывания на территории Украины своих войск.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что дискуссия об отправке западного военного контингента на Украину отклонилась от курса. Финский лидер подчеркнул, что, прежде чем обсуждать отправку западных военных на Украину, нужно добиться урегулирования конфликта.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС могут отправить свой военный контингент на Украину. По его словам, они хотят разместить такие «миротворческие» силы в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе. За день до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину.

При этом посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник отмечал, что возможное формирование «контингента сдерживания» будет рассматриваться как неприкрытая оккупация Украины странами Европы. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 марта заявил, что мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность.