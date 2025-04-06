Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2025, 05:06 — ИА Регнум. Ночью над Ростовской областью отразили атаку украинских беспилотников. Об этом утром 6 апреля сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавших в результате атаки, предварительно, нет. В настоящее время оперативные службы проверяют данные о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 208 украинских беспилотников.

В ночь на 5 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА. При этом 16 дронов сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской областью, по шесть — над Курской и Самарской областями, три беспилотника уничтожили над Мордовией и по одному — над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.