Киев, 6 апреля, 2025, 04:40 — ИА Регнум. Чемпион Украины по альпинизму Тарас Цушко, воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован в зоне проведения спецоперации. Об этом 5 апреля сообщила Федерация альпинизма и скалолазания Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

«На фронте погиб мастер спорта, действительный член альпклуба «Одесса» Тарас Цушко», — говорится в сообщении организации в соцсетях.

В федерации сообщили, что Цушко был многократным чемпионом Украины и СНГ в скальном, техническом и зимнем классах восхождений. Он покорил множество высот на Кавказских горах, отметили в федерации.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в Харьковской области ликвидировали воевавшего в рядах ВСУ чемпиона Украины по спортивному ориентированию Ореста Малованюка. Бойцу было 27 лет. Помимо того, что Малованюк был чемпионом Украины по спортивному ориентированию и легкой атлетике, он также являлся мастером спорта Украины.

22 января воевавшего в составе ВСУ кинорежиссёра Станислава Притулу ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции. Притула родился в Киеве, окончил национальный лингвистический университет. После вуза работал в украинском «Госкино», позже руководил общественным советом при этом ведомстве. Он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в 2014 году, а после начала спецоперации вступил в ряды ВСУ.

До этого, 6 января, в зоне проведения спецоперации был ликвидирован воевавший в рядах ВСУ танцор Владимир Раков, который в 2019 году принимал участие в российском танцевальном шоу «Танцы на ТНТ».