Вашингтон, 6 апреля, 2025, 04:19 — ИА Регнум. Сотни тысяч молодых украинцев, бежавшие в США с началом украинского конфликта, напуганы последними шагами администрации американского президента Дональда Трампа по отмене защиты мигрантов в стране. Об этом 5 апреля пишет британское издание The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

"Я не хочу оставаться здесь нелегально, но и не хочу возвращаться на Украину. Я боюсь, я молод, я хочу жить", — поделился своими опасениями с изданием молодой человек по имени Даниил. Его фамилию издание не разглашает из-за опасений за его безопасность, если он вернется в Украину сейчас.

В январе 2023 года Даниил получил убежище в США благодаря программе администрации экс-президента США Джозефа Байдена «Объединяйтесь ради Украины». Но вскоре после того, как Трамп снова вступил в должность в январе, он приостановил приём беженцев в рамках программы и запретил тем, кто уже находится в США, продлевать свои двухлетние разрешения на работу и защиту от депортации.

Отмечается, что Даниил ещё в марте текущего года подал заявку на получение временного иммиграционного статуса (TPS), но ответа до сих пор не получил.

В свою очередь, исполнительный директор Целевой группы по иммиграции на Украину Энн Смит подтвердила, для украинцев действительно существует опасность либо депортации на родину, либо получения тюремного срока за нарушение миграционного законодательства США.

По состоянию на декабрь 2024 года в США находилось около 240 000 украинцев, прибывших по программе Байдена. Теперь все они лишились чувства безопасности в принявшей их стране, поскольку с приостановкой программы Трампом украинцы лишаются законного способа продлить своё пребывание в США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что граждане Украины, живущие в США по гуманитарным программам, получили письма с требованием покинуть страну за семь дней. Точное число украинцев, получивших такие сообщения, неизвестно. В министерстве внутренней безопасности США заявили, что электронные сообщения направили по ошибке. Там уточнили, что действие программы, которая позволяет гражданам Украины находиться в Соединенных Штатах, не прекращалось.

24 сентября британская газета The Guardian заявила, что тысячи украинских беженцев в Европе могут стать бездомными. Так, в Венгрии решили прекратить помощь украинцам в поиске жилья, а в Польше обдумывают прекращение выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста.