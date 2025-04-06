Вашингтон, 6 апреля, 2025, 04:18 — ИА Регнум. Разработка полезных ископаемых на Украине в рамках договорённостей с США потребует многомиллиардных инвестиций и может растянуться на десятилетия. Об этом говорится в публикации издания Politico.

Thomas Frey/Global Look Press

По данным издания, амбициозный план Украины по добыче минералов обернулось «политическим провалом» для киевского режима. Обещанные администрации президента США Дональда Трампа «огромные ресурсы», вероятно, окажутся недоступны в заявленных масштабах.

«Добыча полезных ископаемых из недр обойдётся в миллиарды и займёт десятилетия, что явно не совпадает с ожиданиями Трампа», — подчёркивает Politico.

Ключевым условием для начала прибыльной добычи издание называет завершение конфликта с Россией. Кроме того, Украине предстоит восстановить разрушенную энергетику и привлечь средства в горнодобывающую и перерабатывающую отрасли.

Politico приводит примеры двух украинских компаний. ООО ПКФ «Велта» потратило семь лет на освоение месторождения оксида титана. А по оценке Дениса Алёшина из UkrLithiumMining, запуск добычи лития займёт 10–15 лет. Эта компания в 2017 году приобрела за $5 млн 20-летнюю лицензию на Полоховское месторождение в Кировоградской области, которое, как отмечает издание, до сих пор остаётся «пустым полем» с датчиками и буровыми вышками.

«Чтобы наш литиевый рудник и обогатительный комбинат заработал, нам потребуются инвестиции в размере 350 миллионов долларов. Наша стратегия — найти глобальных стратегических игроков, которые будут финансировать наше месторождение, при этом мы остаемся надежным местным партнером», — заявил изданию Алёшин.

Как передавало ИА Регнум, глава минфина США Скотт Бессент 5 апреля заявил, что Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал сделку, которая могла бы стать самой легкой в мире. Он уточнил, что к приезду главы киевского режима для подписания этого соглашения было все готово.

Газета The Wall Street Journal 1 апреля написала, что киевский режим не хочет принимать навязываемые США условия сделки по добыче полезных ископаемых, так как не желает лишиться контроля над украинскими ресурсами. Отмечалось, что при этом украинская сторона также пытается не вызвать раздражение у Трампа.

В свою очередь польское издание Mysl Polska написало, что Украина после отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от подписания сделки по ресурсам с Вашингтоном попала в настолько плохое положение, что ей остается бороться только за степень своей зависимости от США.По словам автора публикации, Трамп загнал главу киевского режима в ловушку, когда пытался навязать тому еще менее выгодные для украинской стороны условия, и торги в итоге сыграли свою роль.