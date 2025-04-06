Вашингтон, 6 апреля, 2025, 03:50 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ожидают трудные времена, но итоговый результат будет историческим. Такое заявление сделал 5 апреля президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал он, обращаясь к американцам.

При этом Трамп заверил, что США оказались в значительно более выигрышном положении, чем Китай, который, по словам американского лидера, потерял гораздо больше.

«Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко», — подчеркнул Трамп.

При этом ИА Регнум сообщало, что, как утверждает издание The Wall Street Journal (WSJ), председатель КНР Си Цзиньпин одерживает победу в торговой войне, которую развязал Трамп. Отмечается, что введение Трампом пошлин приведет к тому, что Европа начнет налаживать более широкие связи с Китаем, хотя на протяжении последних лет США пытались убедить ее не делать этого.

Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Самые высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).

Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал страны ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Власти Китая 2 апреля призвали США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. После этого, 4 апреля, комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Отмечалось, что это решение было принято в ответ на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли. Кроме того, Китай заявил, что вводит экспортный контроль товаров, при производстве которых используются редкоземельные металлы.

В ответ на это Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели пошлины в ответ на новые американские торговые тарифы. При этом он добавил, что Китай не может позволить себе паники.