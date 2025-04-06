Сана, 6 апреля, 2025, 03:41 — ИА Регнум. Радикальное йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало американский авианосец Harry Truman и его корабли сопровождения в северной части Красного моря. Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

Petty Officer 3rd Class Gabriela/Global Look Press Авианосец ВМС США Harry Truman. Февраль 2022 года

«За последние часы наши ракетные силы и беспилотники при поддержке флота атаковали несколько военных судов в северном Красном море, включая авианосец Harry Truman, применив крылатые ракеты и БПЛА», — заявил он на телеканале Al Masirah, подконтрольном хуситам.

Кроме этого, Сариа заявил, что движение нанесло удары по американскому кораблю снабжения баллистической ракетой.

Вместе с этим Сариа утверждает, что атаки продолжались несколько часов и сорвали планы США нанести удары по территориям, контролируемым хуситами в Йемене.

По данным Al Masirah, США вечером 5 апреля нанесли удары по району Хафсин в западной части города Саада (северо-западная провинция Йемена). В результате погиб один мирный житель, четверо получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, хуситы регулярно заявляют об ударах по авианосцу Harry Truman. Последний раз движение об этом заявило 4 апреля.

3 апреля движение «Ансар Аллах» также заявило об ударе по авианосной группе Военно-морских сил США в Красном море во главе с Harry Truman. Уточнялось, что бойцы йеменского движения использовали для удара крылатые ракеты и дроны.

22 марта при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Отмечалось, что также пострадали еще не менее семи членов движения.

20 марта ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам движения «Ансар Аллах» в провинции Эль-Ходейда в западной части Йемена. Уточнялось, что было нанесено не менее четырех ударов.