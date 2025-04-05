Вашингтон, 6 апреля, 2025, 02:54 — ИА Регнум. Глава департамента по повышению эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск на конгрессе одной из правящих итальянских партий «Лига» призвал завершить «бессмысленные смерти» в украинском конфликте.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Я не уважаю тех, кто способствует военным конфликтам, тех, кто их ведет до бесконечности ради своих целей. Это плохо. Мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла. Это жестоко, бесчеловечно и бессмысленно. Нужен план на успех», — заявил Маск.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп прав о необходимости скорого завершения конфликта на Украине ради остановки «бессмысленной машины смерти».

Как передавало ИА Регнум, Кремль неоднократно заявлял о готовности урегулировать конфликт на Украине путем переговоров, но с учетом интересов РФ и искоренения первопричин кризиса.

Так, 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Трампом. Американский лидер предложил, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъктам. Президент России принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах согласился с Трампом, заверив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. В действительности он в тот же день нарушил договоренность, приказав ВСУ атаковать энергетический объект на территории Краснодарского края. Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России.

Также Путин в ходе переговоров с Трампом отметил, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля заявлял, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует ее настрой на достижение мира на Украине. Москва информирует Вашингтон о том, что Киев не соблюдает соглашение, но со стороны США пока нет реакции.