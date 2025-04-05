Маск призвал прекратить военный конфликт на Украине
Вашингтон, 6 апреля, 2025, 02:54 — ИА Регнум. Глава департамента по повышению эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск на конгрессе одной из правящих итальянских партий «Лига» призвал завершить «бессмысленные смерти» в украинском конфликте.
«Я не уважаю тех, кто способствует военным конфликтам, тех, кто их ведет до бесконечности ради своих целей. Это плохо. Мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла. Это жестоко, бесчеловечно и бессмысленно. Нужен план на успех», — заявил Маск.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп прав о необходимости скорого завершения конфликта на Украине ради остановки «бессмысленной машины смерти».
Как передавало ИА Регнум, Кремль неоднократно заявлял о готовности урегулировать конфликт на Украине путем переговоров, но с учетом интересов РФ и искоренения первопричин кризиса.
Так, 18 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Трампом. Американский лидер предложил, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъктам. Президент России принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.
Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах согласился с Трампом, заверив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов. В действительности он в тот же день нарушил договоренность, приказав ВСУ атаковать энергетический объект на территории Краснодарского края. Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России.
Также Путин в ходе переговоров с Трампом отметил, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля заявлял, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует ее настрой на достижение мира на Украине. Москва информирует Вашингтон о том, что Киев не соблюдает соглашение, но со стороны США пока нет реакции.