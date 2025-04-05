Киев, 6 апреля, 2025, 02:53 — ИА Регнум. Сигнал об опасности с воздуха звучит на всей территории Украины. Об этом 6 апреля свидетельствуют данные онлайн-ресурса для предупреждения граждан министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Режим воздушной тревоги позднее, чем в других областях, объявили в Киеве и на западе Украины В Волынской области тревогу объявили в самую последнюю очередь, в 01:59 мск. По состоянию на 02:50 мск режим воздушной тревоги не отменён ни в одной из областей, подконтрольных киевскому режиму.

Таким образом, режим опасности с воздуха действует уже почти час. Кроме того, сообщается о взрывах в Киеве.

Минобороны РФ ранее неоднократно указывало, что ВС РФ на Украине наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре. После 18 марта, когда российский президент Владимир Путин поддержал предложение США о взаимном прекращении ударов по энергообъектам между РФ и Украиной на 30 дней, российские войска прекратили соответствующие атаки, хотя ВСУ постоянно нарушают мораторий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 4 апреля российские военные нанесли высокоточный удар по месту совещания командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными инструкторами в ресторане в Кривом Роге. В результате удара потери противника составили до 85 военных и офицеров иностранных государств, а также 20 единиц автомобильной техники.