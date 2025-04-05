Берлин, 6 апреля, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Массовые акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и главы департамента по повышению эффективности госуправления США (DOGE) Илона Маска прокатились по странам Европы, а также в Австралии. Об этом пишут мировые СМИ.

Global Look Press Протесты против Трампа в Мельбурне. 5 апреля 2025 года. Надпись на плакате — «Психопаты разрушают общества»

Так, по данным агентства Reuters в Берлине протестующие пришли к выставочному залу компании Telsa, принадлежавшей Маска, и призывали американцев в Германии «покончить с хаосом» в США.

«На площади Оперплац во Франкфурте, члены группы демократов потребовали отставки президента США, демонстрируя на плакатах лозунги «Восстановите демократию», «Руки прочь от наших персональных данных» и «Мир устал от твоего дерьма, Дональд, уходи!», — пишет агенствто.

Вместе с этим свыше 200 человек вышли на площадь Республики в Париже. Многие из них выкрикивали оскорбительные в адрес Трампа лозунги, а также держали плакаты с призывами «спасти демократию» и «сопротивляться тирану».

Как пишет The Guardian, в субботу толпы людей в Лондоне собрались на Трафальгарской площади с плакатами с надписями «Нет ненависти со стороны MAGA (Make America Great Again — лозунг кампании Трампа. — Прим. ред.)» и «Избавьтесь от Трампа».

Помимо этого, акции протеста прошли в Лиссабоне, где протестующие держали плакаты с надписью «Поганый рейх» с изображениями Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса в образе нацистов.

Протесты также прошли Франкфурте-на-Майне и в австралийском Мельбурне.

Как передавало ИА Регнум, акции протеста против Трампа и его политики прошли в городах США. Протесты были организованы под общим лозунгом «Руки прочь!» (Hands Off!). Уточнялось, что в некоторых крупных городах на протестные акции собрались несколько тысяч человек. Жители небольших городов тоже присоединились к акции. Люди выходят с плакатами и транспарантами, на которых вручную написаны лозунги «Пока не великая», «Руки прочь от демократии», «Спасите наше будущее», и проходят маршем по улицам. По последним данным, к протесту присоединились сотни американских городов.

По данным издания The Washington Post, по всем 50 штатам планируются 1300 акций, организованных более чем 150 активистскими группами.