Анкара, 6 апреля, 2025, 02:14 — ИА Регнум. Модель, обладательница титула «Мисс Европа-Косово» и одна из самых ярких красавиц Турции Гюлер Эрдоган погибла в турецком городе Гиресун. Об этом 5 апреля сообщает CNN Türk.

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Трагедия произошла ночью 1 апреля. По данным телеканала, Эрдоган приехала в свой родной город Гиресун, чтобы отметить с семьёй праздник Ураза-байрам, знаменующий завершение священного для мусульман месяца Рамадан. Уточняется, что девушка веселилась с подругами в одном из развлекательных заведений. Затем Эрдоган за рулём своего автомобиля въехала на контрольно-пропускной пункт полиции.

В ходе проверки полицейские установили, что девушка находится в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Эрдоган бросила автомобиль и попыталась сбежать от полицейских, но упала с эстакады прямо под колёса проезжавшей машины и получила травмы, несовместимые с жизнью.

Полиция Турции начала расследование гибели девушки. Источники рассказали телеканалу, что у королевы красоты были ментальные проблемы со здоровьем и не исключено, что она страдала от депрессии.

Семья погибшей ситуацию не комментирует.