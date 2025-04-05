Буэнос-Айрес, 6 апреля, 2025, 01:40 — ИА Регнум. Посольство РФ внимательно отслеживает ситуацию с задержанием в Аргентине граждан России по делу о торговле людьми и призывает не нагнетать ситуацию. Об этом 5 апреля заявил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

«Мы не считаем пока, что это новая спираль русофобских обвинений. Действительно, главный фигурант отсидел 11 лет в России. Вопрос в том, что действительно нужно отсоединить зёрна от плевел. Нас беспокоит, чтобы под гребёнку охоты за сектантами не попали люди, которые не имеют к этому никакого отношения. Самое важное — нужно отделить жертв от преступников», — пояснил Феоктистов в беседе с «РИА Новости».

Дипломат уточнил, что правосудие сейчас разбирается в ситуации, группе лиц уже предъявили обвинение. Феоктистов призвал не нагнетать ситуацию и заверил, что российское диппредставительство держит происходящее под плотным контролем.

По словам Феоктистова, недоброжелатели пытаются раздуть скандал, распространяя фейки о том, что российское посольство якобы кому-то не помогло. Дипломат отметил, что обращений в посольство от российских граждан не было, и подчеркнул, что все виновные должны понести наказание в соответствии с законом.

Прокуратура города Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине выдвинула обвинения в торговле людьми в отношении 21 гражданина РФ, включая организатора религиозной секты «Ашрам Шамбала» Константина Руднева. По версии следствия, возможной жертвой торговли людьми стала 22-летняя беременная женщина из России. Прокуратура предполагает, что подозреваемые вывезли ее в Аргентину, чтобы записать отцом новорожденного главу секты, чтобы он впоследствии мог претендовать на гражданство Аргентины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в 2013 году в Новосибирске суд вынес приговор основателю крупнейшей в стране секты «Ашрам Шамбала» Константину Рудневу, который обвинялся и в создании тоталитарной религиозной секты, и в изнасиловании, и в наркоторговле. Как 8 февраля пишут «Новосибирские новости», Руднев приговорен к 11 годам лишения свободы.

Основателя секты «Ашрам Шамбала» признали виновным в создании тоталитарной религиозной организации, несмотря на то, что срок давности преступления уже истёк. Из-за этого назначенное наказание суд отменил. Но за изнасилование и незаконный сбыт наркотиков Руднева приговорили к 11 годам колонии и штрафу в размере 100 тысяч рублей.