Нью-Йорк, США, 6 апреля, 2025, 01:36 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин одерживает победу в торговой войне, которую развязал президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в публикации американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя», — пишет издание.

Отмечается, что введение Трампом пошлин приведет к тому, что Европа начнет налаживать более широкие связи с Китаем, хотя на протяжении последних лет США пытались убедить ее не делать этого. По мнению автора материала, Китай может стать альтернативным партнером для стран Азии, в которых антиамериканский сентимент лишь усилится.

Действия Трампа также показали, что Запад вовсе не един, подчеркивается в статье.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).

Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал страны ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Власти Китая 2 апреля призвали США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. После этого, 4 апреля, комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Отмечалось, что это решение было принято в ответ на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли. Кроме того, Китай заявил, что вводит экспортный контроль товаров, при производстве которых используются редкоземельные металлы.

В ответ на это Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели пошлины в ответ на новые американские торговые тарифы. При этом он добавил, что Китай не может позволить себе паники.

Канцлер Германии Олаф Шольц 3 апреля назвал импортные пошлины, введенные Трампом, ошибкой, от которой пострадает весь мир. Он отметил, что это удар по торговому порядку, который создал благосостояние на планете.