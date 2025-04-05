Оттава, 6 апреля, 2025, 00:46 — ИА Регнум. В здании парламента Канады в Оттаве забаррикадировался неизвестный человек. Об этом 5 апреля сообщила столичная полиция.

Spencer Colby/Global Look Press

«Офицеры находятся на месте Парламентского холма, так как мужчина забаррикадировался в восточном блоке», — говорится на странице оттавской полиции в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что неизвестный забаррикадировался около 15:00 по местному времени (22:00 мск). Сообщается, что из-за инцидента было эвакуировано восточное крыло здания парламента. Данных о пострадавших не поступало. Мотивы и требования мужчины неизвестны.

Жителей канадской столицы попросили избегать посещения территории возле парламента.

Как передавало ИА Регнум, 8 января полиция Капитолия США задержала мужчину, пытавшегося пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в центре для посетителей при здании конгресса. Тогда на фоне инцидента вход в левое крыло здания конгресса закрыли для посетителей.

В июне 2024 года женщина с оружием вошла в здание Федерального бюро расследований (ФБР) в Сиэтле (штат Вашингтон), забаррикадировалась там и приставила оружие к своей груди. Заложников женщина не захватывала, требований не выдвигала. Инцидент удалось урегулировать с помощью переговорщиков, которые убедили женщину сдаться полиции.