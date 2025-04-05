Вашингтон, 6 апреля, 2025, 00:10 — ИА Регнум. Массовые акции протеста против политики американского президента Дональда Трампа и введения импортных пошлин проходят в городах США. Об этом 5 апреля сообщило издание The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум Торговая война Трампа

Протесты организованы под общим лозунгом «Руки прочь!» (Hands Off!). Уточняется, что в некоторых крупных городах на протестные акции собрались несколько тысяч человек. Жители небольших городов тоже присоединились к акции. Люди выходят с плакатами и транспарантами, на которых вручную написаны лозунги «Пока не великая», «Руки прочь от демократии», «Спасите наше будущее», и проходят маршем по улицам. По последним данным, к протесту присоединились сотни американских городов.

Отмечается, что часть народного возмущения направлена в адрес миллиардера и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска. Его обвиняют в сокращении финансирования здравоохранения и мер по поддержке экологии и национальных парков.

Кроме того, протестующие выступают против введения новых пошлин на импортные товары.

По данным издания The Washington Post, по всем 50 штатам планируются 1300 акций, организованных более чем 150 активистскими группами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, новые пошлины Соединенных Штатов Америки стали причиной установления нового мирового порядка. Политик назвал день введения новых тарифов США «черным днем» и «огромной ошибкой» президента Соединенных Штатов.

Трамп 2 апреля обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).

Президент США подчеркнул, что с Евросоюза Соединенные Штаты будут взимать 20%. При этом он назвал страны ЕС «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» США.

Всего в список Трампа попали 185 стран, однако Россия в нём не значится. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля.

По оценкам профильного американского издания MarketWatch, за два дня после введения Трампом новых тарифов фондовый рынок США потерял $6,6 трлн, что стало крупнейшим обвалом в истории.