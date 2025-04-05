Иркутск, 6 апреля, 2025, 00:04 — ИА Регнум. В Иркутской области из-за сильного ветра без электричества остались свыше 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

«Из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, превентивно были отключены от электроснабжения 101 306 домов в 613 населенных пунктах в 8 районах области. Сейчас порывы ветра по местам достигают от 15 до 29 м/с», — говорится в Telegram-канале чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что в Тайшетском районе сорваны крыши с 10 зданий, повалены ограждения и деревья, произошли техногенные пожары.

В то же время в Чехово огнем уничтожены пять жилых домов, начальная школа и столовая, в трех жилых домах на улице Плеханова в городе Тулуне вспыхнул пожар. Возгорания были ликвидированы.

В Тулунском районе загорелись три жилых дома. Возгорания были ликвидированы на площади 110 кв. м. В Братском районе локализовали пожар на 18 садовых участках на площади 450 квадратов.

В МЧС отметили, что погибших и пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля шквалистый ветер обрушился на регионы Сибири. Так, в Алтайском крае и Кузбассе сильный ветер повредил электросети. В регионах действует особый режим работы. Основная причина нарушений электроснабжения заключается в набросах на электросетевые объекты сторонних предметов из-за ветра.

В это же время скорость ветра в Красноярске достигала 33 м/с. Часть Октябрьского района города из-за повреждений сетей осталась без электричества. Поступило сообщение о гибели женщины, которая упала с балкона из-за урагана.

Всего в Красноярском крае из-за непогоды без электроснабжения остались почти 60 тыс. человек. На восстановление инфраструктуры направили около 200 бригад. Массовые отключения света также были в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области.

С 4 апреля энергетики ввели режим повышенной готовности в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае и Хакасии. Синоптики предупредили о порывах ветра до 30 м/с. В Кузбассе утром 5 апреля выпал снег.