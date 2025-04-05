Дубай, ОАЭ, 5 апреля, 2025, 23:40 — ИА Регнум. Расследование инцидента с совершившим жесткую посадку воздушным шаром, пассажирами которого были 12 туристов, в том числе и граждане России, ведёт полиция Дубая. Об этом 5 апреля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию Дубая.

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«В настоящее время проводится всестороннее официальное расследование. Полиция Дубая призывает общественность и СМИ избегать распространения непроверенной информации и полагаться на официальные источники для получения точных обновлений, чтобы избежать ненужного беспокойства и путаницы», — уточняется в заявлении полиции.

Кроме того, в полиции опровергли информацию о гибели людей в результате происшествия с шаром. Подчёркивается, что все травмы, полученные пострадавшими, классифицированы как лёгкие или средней степени тяжести, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ОАЭ разбился воздушный шар с российскими туристами. Как сообщила пострадавшая российская туристка, многие пассажиры получили серьезные травмы. Утверждалось, что в результате ЧП есть погибшие.

Однако, турфирма-организатор экскурсий на воздушном шаре Rayna Tours, опровергает факт трагедии. В компании настаивают, что никакой аварии не было, а была всего лишь жёсткая посадка, которая является частью мероприятия, но из-за изменений ветра произошла грубее, чем обычно.