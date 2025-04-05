Донецк, 5 апреля, 2025, 23:28 — ИА Регнум. Два человека погибли, восемь пострадали при атаках киевского режима на территории в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом вечером 5 апреля сообщил глава республики Денис Пушилин.

Антон Вергун/РИА Новости

«В Кировском районе Макеевки вследствие атаки противника погибла сотрудница производственного предприятия «Рыбный цех» — женщина 1980 г. р., еще две сотрудницы 2003 и 1988 г. р. пострадали. В Центрально-Городском районе Горловки при атаках ударных БПЛА на легковые автомобили погиб мужчина 1993 г. р., ранения средней степени тяжести получили женщина 1951 г. р., мужчина 1991 г. р., пострадали женщина 1992 г. р. и мужчина 1952 г. р., также в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа ранения средней степени тяжести получила женщина 1967 г. р.», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Вместе с этим женщина 1954 г. р. пострадала при ударе ствольной артиллерии ВСУ в Никитовском районе Горловки. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Помимо этого, киевский режим совершил массированную атаку с помощью БПЛА на Донецкую и Макеевскую агломерации, однако она была отражена системой защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» и средствам ПВО Министерства обороны РФ.

В результате атаки беспилотников шесть жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском, Центрально-Городском и Калининском районах Горловки, Ясиноватой получили повреждения. Кроме того, повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры в Ворошиловском (магазин), Куйбышевском (дворец культуры) районах Донецка, Кировском районе Макеевки (производственное предприятие), в Центрально-Городском (больница), Никитовском (магазин) районах Горловки, а также два автомобиля в Центрально-Городском районе Горловки.

Всего со стороны украинских формирований было предпринято 40 атак за сутки. ВСУ атаковали регион с помощью реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 155 мм, включая кассетного типа, а также ударными беспилотниками.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 апреля ВСУ с помощью дронов совершили массированную атаку на город Донецк в ДНР.

киевский режим ежедневно совершает атаки на гражданские объекты на территории России. Так, 1 апреля ВСУ ударили беспилотником по площади Победы в Горловке. В результате 16 мирных жителей получили ранения. Кроме того, ВСУ нанесли удар по поселку Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. В результате коммуникации получили повреждения. Еще одним обстрелом обесточен поселок шахты им. В. И. Ленина. Следственный комитет начал расследование атаки ВСУ.

Перед этим, 30 марта, украинские военные атаковали гражданский автомобиль в Горловке. При ударе пострадали два мирных жителя.