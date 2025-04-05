Тегеран, 5 апреля, 2025, 23:09 — ИА Регнум. Тегеран стремится к равноправному диалогу с Вашингтоном и не приемлет угроз в свою сторону. Такое заявление сделал 5 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления перед членами правительства, сообщает иранское агентство SNN.

Zuma/TASS Президент Ирана Масуд Пезешкиан

«Исламская Республика Иран хочет диалога на равных. Если вы хотите переговоров, то в чём смысл угроз? Соединенные Штаты не только расшатывают Иран, но и проявляют неуважение к международному сообществу, и такое поведение напрямую противоречит призывам к диалогу», — подчеркнул Пезешкиан.

При этом глава Ирана не уточнил, собирается ли Тегеран перейти к прямым контактам с администрацией Белого дома.

Кроме того, президент призвал иранский народ объединиться, а служение своей республике сделать приоритетной задачей. По словам Пезешкиана, это заставит противников Ирана задуматься о последствиях их выпадов в адрес страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил 4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы американского лидера Дональда Трампа начать бомбардировки Ирана при отсутствии соглашения по ядерной программе, Россия призывает США и Иран решать споры политико-дипломатическими средствами.

В марте Трамп сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи предложение о переговорах по ядерной программе. Американский лидер добавил, что рассматривает дипломатический и военный варианты действий США.

Президент Ирана Пезешкиан заявил об отказе Тегерана от прямых переговоров с Вашингтоном, обвинив США в нарушении взятых на себя обязательств. При этом иранская сторона остается открытой для непрямого диалога.

В конце марта Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками. После этого глава Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что в случае исполнения угроз против ядерной программы страны Тегеран пересмотрит военную доктрину и суть этой программы.