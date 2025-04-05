* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 5 апреля, 2025, 22:53 — ИА Регнум. Украинцам не нужно знать всю правду о военном конфликте, так как это может привести к возникновению «различных мнений» в обществе. Такое мнение высказал начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Знать правду, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться», — заявил Буданов в интервью украинской журналистке Анне Максимчук.

При этом он допустил, что украинцам позволят знать правду позже. Буданов также уточнил, что не говорит об «искажении» действительности. Однако вся информация о конфликте должна идти дозированно, считает он.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Еврокомиссия (ЕК) в своём отчёте для государств — кандидатов в Евросоюз (ЕС), в числе которых и Украина, раскритиковала украинский телемарафон, отметив, что он не даёт объективной картины происходящего в стране. Также ЕК упрекнула телеканал «Рада» в отсутствии освещения деятельности оппозиции.

Еврокомиссия призвала Украину постепенно устанавливать прозрачный, плюралистический и независимый медиаландшафт, причём не дожидаясь окончания боевых действий.

В 2021 году глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом лишил лицензий телеканалы Zik, 112. ua и NewsOne за распространение якобы пророссийской повестки. На тот момент глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что риторика этих СМИ была антиукраинской. Представители 112. ua попытались оспорить это решение в суде, а позже организовали неофициальный канал «Перший незалежний». В феврале 2022 года его вещание было заблокировано.