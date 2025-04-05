Бостон, США, 5 апреля, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Одновременно у пяти медсестёр, работающих в бостонской больнице Ньютон-Уэллсли в США, диагностировали опухоль мозга. Об этом 5 апреля сообщил канал NBC News.

ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Уточняется, что проблемы со здоровьем выявлены у 11 сотрудников, работающих в родильном отделении на пятом этаже больницы. В случае медсестёр речь идёт о доброкачественной опухоли — менингиоме, которая является самым распространённым типом таких новообразований.

В больнице провели расследование и не обнаружили никаких экологических рисков, которые могли бы стать причиной возникновения опухоли головного мозга. Расследование завершено в сотрудничестве с государственными должностными лицами по здравоохранению и безопасности. Специально созданная комиссия рассмотрела в качестве причин, которые могли бы спровоцировать появление опухолей, одноразовые маски, водоснабжение, рентгеновские лучи и химиотерапию этажом ниже, но исключила их все.

Ассоциация медсестёр Массачусетса — профсоюз, который начал переговоры с властями о выплате компенсации заболевшим медсёстрам, — заявила, что продолжит расследование.

Онкологическое общество США пояснило, что в стране, по статистике, почти у 40 человек из 100 развивается рак в течение жизни. Поэтому, по мнению специалистов-онкологов, нет ничего необычного в том, что сразу у нескольких людей на небольшой территории могли развиться опухоли в одно и то же время.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 4 марта заявила об успешном завершении доклинических исследований онковакцины против колоректального рака. Она уточнила, что по инициативе ФМБА приняли закон о применении персонализированных препаратов и в этом году возможно применение вакцины против колоректального рака у пациентов.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 1 февраля заявил, что в ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в России удалось добиться прорывных результатов в онкологии. По его словам, уровень выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях вырос до 61%, одногодичная летальность больных снизилась на 22%, а пятилетняя выживаемость выросла более чем на 10%.