Красногорск, 5 апреля, 2025, 22:23 — ИА Регнум. От компании «Крокус интернэшнл» потребовали предоставить паспорт антитеррористической защищенности концертного зала «Крокус Сити Холл» в рамках рассмотрения иска пострадавшего при теракте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы заседания суда.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В части исследования антитеррористической безопасности объекта «Крокус Сити Холл» суд предлагает стороне, располагающей паспортом антитеррористической защищенности, доставить его в следующее судебное заседание», — приводит агентство слова судьи Евгения Яблокова, рассматривающего дело.

Иск подан к компании MSM Group, отвечавшей за концерт группы «Пикник» в день теракта. «Крокус интернэшнл» выступает третьей стороной. На следующем заседании также планируется допрос истца, который не имеет статуса потерпевшего по уголовному делу, но утверждает, что получил отравление угарным газом во время теракта. Это подтверждено медицинскими справками.

Адвокат истца Владимир Трофимов заявил, что безопасность мероприятия была недостаточной.

«Наш доверитель, являясь на концерт, проходя на территорию концертного зала, рассчитывал послушать концерт «Пикника», эстетически насладиться и после этого живым и здоровым отправиться домой. По факту же он получил психологический шок, чудом спас свою жизнь. Вопрос — не привела ли к этому возможная халатность сотрудников MSM Group и «Крокус интернэшнл»?» — заявил Трофимов.

Он пояснил, что паспорт безопасности должен показать, кто и что обязан делать при теракте. По его словам, истец также хочет выяснить, почему эвакуацию проводили случайные сотрудники, включая несовершеннолетних, находившихся в «Крокусе» на подработке.

Всего истец требует с ответчика 1 млн рублей компенсации морального вреда. Представители компаний MSM Group и «Крокус интернэшнл» комментариев не дали.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что сотрудники охранной службы концертного зала «Крокус Сити Холл» в момент нападения террористов были без оружия, потому что не имели права на его ношение.

22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», они открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала и устроили пожар. В результате теракта погибли 146 человек, шестеро из них — дети.

СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Были арестованы 12 человек. Сейчас под стражей находятся уже 19 фигурантов.

В Замоскворецкий районный суд Москвы 23 июля поступил коллективный иск к компании «Ингосстрах» от родных погибших и потерпевших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».