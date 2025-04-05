Вашингтон, 5 апреля, 2025, 22:00 — ИА Регнум. Страны Европы столкнутся с ростом числа терактов из-за массовой иммиграции. Об этом 5 апреля предупредил американский предприниматель, глава департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск.

Zuma/TASS Илон Маск во время выступления по видеосвязи на съезде итальянской партии «Лига»

«Страна — это не география, а люди, которые ее населяют. Это фундаментальная концепция, которая должна быть очевидной», — заявил он, выступая по видеосвязи на конгрессе партии «Лига» во Флоренции.

Он отметил, что в Европе уже растет число терактов. По его мнению, СМИ пытаются уменьшить последствия таких атак.

«Из-за терроризма мы в конечном итоге увидим массовые убийства в Европе, ваши друзья, ваши семьи — все будут в опасности», — процитировала слова главы DOGE газета Corriere della Sera.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года автомобиль врезался в посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Погибли 11 человек, пострадали около 60. Местные власти назвали это терактом.

В феврале 2025 года в Мюлузе на востоке Франции мужчина с ножом напал на прохожих около уличного рынка. Один человек погиб, пятеро получили ранения. Подозреваемого задержали, он был на учете в полиции, как потенциальный террорист.