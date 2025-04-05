Краснодар, 5 апреля, 2025, 21:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Единственный гол в матче забил на 50-й минуте бразильский защитник «Краснодара» Кайо Панталеан. Он нанес точный удар головой по воротам после подачи углового.

На сегодняшний день «Краснодар» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 52 очка после 23 матчей. У находящегося на второй строчке санкт-петербургского «Зенита» 47 очков после 23 игр. «Акрон» занимает девятую позицию с 25 очками.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля московский «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 62-й минуте матча полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, а на 85-й нападающий «Зенита» Александр Соболев восстановил равновесие.

Самарские «Крылья Советов» 5 апреля сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 16-й минуте матча нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев открыл счёт, а на 88-й полузащитник «Рубина» Валентин Вада сравнял счёт, реализовав пенальти.