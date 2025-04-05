Эрфурт, Германия, 5 апреля, 2025, 21:11 — ИА Регнум. Поставки газа в Германию из России могут быть возобновлены. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия, член партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии Марио Фогт.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Три года морализаторской внешней политики — и куда нас это привело? Сейчас речь идет о том, чтобы решительно отстаивать интересы Германии и Европы», — добавил он, отвечая газете Berliner Zeitung на вопрос о восстановлении поставок.

Фогт призвал последовать примеру ряда европейских стран, которые проводят политику в соответствии с национальными интересами. Он заявил, что Германии пора отказаться от наивности.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 25 марта сообщил, что Россия и США обсуждают тему «Северных потоков». Он отметил, что по этому вопросу есть разногласия, но также есть и стремление восстановить нормальную поставку энергоносителей в Европу. При этом министр назвал маловероятным, что американская сторона убедит европейские власти не отказываться от российского топлива.

Главы французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне допустил возобновление работы двух из четырех нитей «Северных потоков». Он также отметил, что в сложившейся обстановке не получится быть конкурентоспособным без российского газа.

Обе ветки «Северного потока» и одна «Северного потока — 2» были подорваны в сентябре 2022 года. Диверсию совершили в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ России возбудила дело о международном терроризме в связи с диверсией на газопроводах.