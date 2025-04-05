Москва, 5 апреля, 2025, 20:57 — ИА Регнум. Тело умершего в Таиланде российского рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) доставят в Москву. Об этом 5 апреля сообщил его менеджер Марк Яровный.

Соцсети Паша Техник

«За день до вылета в Тай он мне кое-что сказал, это оказалось пророчеством. Это огромная потеря в культуре для людей в целом», — написал он в Telegram-канале.

Яровный добавил, что сам будет заниматься транспортировкой тела в Москву. Он пообещал позже дать информацию о месте, времени и формате прощания.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля Паша Техник скончался в Таиланде. Ранее в этот же день исполнитель пережил клиническую смерть.

Рэпера 27 марта экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

Бывшая жена артиста Ева Карицкая пообещала наказать тех, кто причастен к его кончине. Она считает виновным в смерти музыканта наркодилера по имени Эдик. По ее словам, именно этот человек напоил рэпера алкоголем и накачал наркотическими веществами, хотя знал, что он закодирован. Она также негативно высказалась в отношении его последней девушки Кристины, которая исчезла, когда стало известно о смерти артиста.

31 марта Карицкая сообщала, что у Техника почти на 100% поражены легкие и была выявлена пневмония. Причиной могла стать бактериальная инфекция. В больнице давали не очень благоприятный прогноз на фоне серьезного поражения печени и других органов. Музыканта подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ивлев родился 1 июля 1984 года в Москве и в 2001 году основал группу Kunteynir, которая выпустила такие популярные альбомы, как «Эдвард руки ножницы бумага» (2004), «Вес» (2006) и др. В 2013 году репер выпустил альбом «5 лет», а в 2016 году Kunteynir распалась. В течение последних лет артист страдал от наркотической зависимости.