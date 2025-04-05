Старый Оскол, Белгородская область, 5 апреля, 2025, 20:39 — ИА Регнум. Советский и российский режиссер театра, педагог Семен Лосев умер на 79-м году жизни. Об этом 5 апреля сообщил глава Старооскольского городского округа Белгородской области Владимир Жданов.

Старооскольский Театр для Детей и Молодёжи Семён Лосев

«Это невосполнимая утрата для нашего округа. Семен Михайлович был не просто талантливым руководителем, но и человеком, внесшим огромный вклад в развитие культуры Старого Оскола», — написал он в Telegram-канале.

Жданов отметил преданность Лосева делу и любовь к театру. Это позволило создать уникальную актерскую школу, воспитавшую не одно поколение талантливых артистов. Глава округа выразил соболезнования родным и близким усопшего и коллективу Старооскольского театра для детей и молодежи театра, где работал режиссер.

Лосев получил профессиональное образование в Ленинградском государственном институте культуры имени Н. К. Крупской, окончив режиссерское отделение. Продолжил обучение в аспирантуре Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в мастерской Г. А. Товстоногова.

Его педагогическая деятельность началась с преподавания актерского мастерства и режиссуры в Челябинском государственном институте культуры и Ленинградском институте культуры. Он также работал режиссером в Севастопольском драматическом театре имени А. В. Луначарского, Рижского театра русской драмы, параллельно ставя спектакли в театрах Вильнюса, Киева и Болгарии. В этот же период он преподавал в Латвийской музыкальной академии имени Я. Витола.

С 2001 года Лосев работал режиссёром, а с 2007 года — художественным руководителем Старооскольского театра для детей и молодёжи. На базе этого театра он также преподавал студентам целевого курса Ярославского государственного театрального института.

За свои заслуги Семён Лосев удостоен звания Заслуженного деятеля искусств города Севастополя (2020) и Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (2023).