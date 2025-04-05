Париж, 5 апреля, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, досрочно стал чемпионом Франции по футболу, одержав победу над «Анже» в матче 28-го тура.

Panoramic/Zuma/TASS Матвей Сафонов

Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил полузащитник Дезире Дуэ на 55-й минуте.

Таким образом, «ПСЖ» оторвался от ближайшего преследователя «Монако» на 24 очка за шесть туров до конца первенства и выиграл трофей в 13-й раз в истории.

Сафонов провел встречу на скамейке запасных. Всего он сыграл за сезон восемь матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил шесть голов.

Для Сафонова этот трофей стал вторым в «ПСЖ». В январе он вместе с командой выиграл Суперкубок Франции.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня 2024 года Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара». В российском клубе подчеркнули, что гордятся голкипером и желают ему дальнейших успехов. Футболист является выпускником клубной академии, сыграл 175 матчей за команду, в 53 из них он сыграл «на ноль».

Сафонов 18 сентября не пропустил ни одного мяча в дебютном матче за «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Французский клуб обыграл испанскую «Жирону» в своём первом матче турнира со счётом 1:0. Сафонов сделал один сейв.

2 ноября Сафонов провёл первый «сухой» матч за «Пари Сен-Жермен» в матче чемпионата Франции с «Лансом», в тот день парижский клуб победил со счётом 1:0.