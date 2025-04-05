Таллин, 5 апреля, 2025, 20:23 — ИА Регнум. Жителя Таллина, имеющего вид на жительство в Эстонии, выслали из страны из-за того, что во время его прямого эфира в соцсети TikTok он продемонстрировал элемент герба Российской Федерации. Об этом 5 апреля сообщила телерадиокомпания ERR.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с департаментом полиции безопасности в ночь на субботу выдворил из Эстонии русского националиста Константина Горлова, поскольку он представлял угрозу безопасности», — говорится в публикации.

Во время эфира у него на заднем фоне висел флаг московского футбольного клуба «Спартак» с двуглавым орлом. Суд за это приговорил блогера к выдворению и штрафу в размере €800. Власти также аннулировали его вид на жительство и запретили въезд в Эстонию.

Издание отметило, что эстонские власти давно следили за деятельностью Горлова из-за того, что он поддерживает Россию. По этим предлогом в 2022 году у него отозвали разрешение на оружие.

Как передавало ИА Регнум, в Эстонии в апреле 2022 года запретили использование «враждебной символики». Председатель правовой комиссии Марек Юргенсон отметил, что в законе указаны конкретные символы, которые нельзя демонстрировать. При этом решение о том, что считать провокацией, остается за правоохранителями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 апреля заявила, что международные структуры, в том числе ООН, игнорирует факты преследования русскоязычного населения Литвы, Латвии и Эстонии. Для российских дипломатов стало рутиной добиваться ответов на соответствующие вопросы и сталкиваться с отписками или игнорированием. Это фактически является покрывательством репрессивных прибалтийских режимов, отметила представитель внешнеполитического ведомства.