Москва, 5 апреля, 2025, 19:50 — ИА Регнум. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня погода резко ухудшится. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов»,— отметил Бирюков. Он пояснил, что, по прогнозу, в ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидается дождь и снег, усиление ветра, отрицательные температуры воздуха в ночные и дневные часы. Это может способствовать образованию гололедицы, а прирост выпавшего снега к вечеру 6 апреля в отдельных районах города может составить до 15 см.

Заместитель мэра подчеркнул, что коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. «Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка», — рассказал Пётр Бирюков. Он подчеркнул, что функционирование систем жизнеобеспечения находится под особым контролем, и призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными в непогоду.