Москва, 5 апреля, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Минское «Динамо» впервые в истории вышло во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав победу в серии с московским ЦСКА.

Владимир Астапкович/РИА Новости

В шестом матче серии «Динамо» в гостях победило со счетом 6:2. В составе минской команды отличились Николя Мелош, Егор Бориков, оформивший дубль, а также Джош Брук, Виталий Пинчук и Александр Волков. У ЦСКА шайбы забросили Максим Соркин и Владислав Провольнев.

Таким образом, счет в серии стал 4:2 в пользу «Динамо». Ранее во второй раунд Кубка Гагарина вышли ярославский «Локомотив», московский «Спартак» и омский «Авангард».

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в Кубке Гагарина за 16 лет. Минское «Динамо» в пятом матче серии разгромило «армейцев» со счетом 7:0. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атипичной эту победу минской команды.