Москва, 5 апреля, 2025, 19:33 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Александр Вильф/РИА Новости

На 62-й минуте матча полузащитник «Локомотив» Алексей Батраков открыл счёт. На 85-й нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт.

На 93-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве после удаления форварда Педро.

На сегодняшний день «Локомотив» идет на пятом месте в турнирной таблице, на счету команды 41 очко после 23 матчей. «Зенит» находится на второй строчке с 47 очками после 23 игр.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 16-й минуте матча нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев открыл счёт, а на 88-й полузащитник «Рубина» Валентин Вада сравнял счёт, реализовав пенальти.