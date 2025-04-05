Москва, 5 апреля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Спасатели ГУ МЧС по Москве зафиксировали тление на кровле Российской государственной библиотеки. Об этом 5 апреля сообщили в ведомстве.

Илья Питалев/РИА Новости

«На улице Воздвиженка происходит тление обрешетника кровли трехэтажного административного здания», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, спасатели проверяли помещения с помощью тепловизоров, а также установили механизм для разведки на кровле. В результате обнаружено возгорание на площади 2 кв. м, его локализовали.

На место происшествия от МЧС прибыло 49 человек и 13 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля в Пензе произошел пожар в производственно-складском здании, огонь охватил 900 кв. м. МЧС опубликовало видео с места происшествия. Никто не пострадал.

Вологде 30 марта произошел пожар в ночном клубе. По предварительной информации, причиной происшествия стало то, что загорелось масло во фритюре и огонь перекинулся на кровлю здания. Площадь пожара достигала 900 кв. м. Из здания эвакуировали 15 человек, никто не пострадал.