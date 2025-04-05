Курск, 5 апреля, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков уничтожил два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелом из ружья-двустволки. Об этом 5 апреля заявили на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Священники нашей епархии, которые с начала операции трудятся в военном отделе… вывезли из города и близлежащих селений в Курск на лечение и реабилитацию 70 человек жителей. Им неоднократно пришлось отстреливаться от дронов, и отец Игорь из ружья-двустволки сбил два вражеских дрона, которые преследовали их автомобиль», — говорится в докладе митрополита Курского и Рыльского Германа.

Отмечается, что 18 марта Игорь и иеромонах Мелетий Пестунов получили ранения в результате нападения украинского БПЛА на группу волонтеров. Отец Игорь получил легкую контузию и отказался от госпитализации, а отец Мелетий — осколочные ранения в ногу, ему провели операцию по удалению осколков разорвавшегося снаряда.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля протоирей Максим Коханов получил ранения головы и ног после атаки дрона ВСУ на его автомобиль в Луганской Народной Республике. Отмечается, что священник возвращался с богослужения, а после атаки дрона смог самостоятельно добраться до местного фельдшерского пункта.

В декабре в донецкой Горловке ударный дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль, в котором с гуманитарной помощью ехал священник Василий Туренко. Травм он не получил.