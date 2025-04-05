Хельсинки, 5 апреля, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Финляндия не считает Россию врагом, но пока не собирается налаживать отношения между странами. Об этом 5 апреля заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Мы, финны, не воспринимаем Россию как врага <…> Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не настало», — отметила она в эфире телерадиовещателя Yle.

Валтонен добавила, что Финляндии нужно продолжать помогать Украине и пытаться ослабить Россию санкциями. Она также считает, что стране необходимо укреплять свою оборону.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что отношения между республикой и Россией со временем нормализуются, учитывая соседствующее положение стран. По его оценке, этот процесс будет связан с разрешением конфликта на Украине.

В Кремле позитивно восприняли данное заявление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия всегда была открыта к конструктивному диалогу и не провоцировала ухудшения отношений с другими государствами.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен 2 апреля сообщил, что впервые за три года в финской прессе опубликовали позитивный материал про президента РФ Владимира Путина. При этом ученый не исключил, что слова Стубба о нормализации отношений могут быть ловушкой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 апреля отметила, что Финляндии нужно будет приложить немало усилий, чтобы нормализовать отношения с Россией. Для этого потребуется прекратить антироссийскую пропаганду, открыть финско-российскую границу и приостановить незаконное возведение заградительных приграничных сооружений. В том числе необходимо остановить агрессивные планы против РФ, добавила дипломат.