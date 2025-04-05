Саранск, 5 апреля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. В Саранске введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 апреля сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

Сергей Бобылев/ТАСС

«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что жители близлежащих домов и социальные учреждения будут перемещены в пункты временного размещения, где работают медики и психологи.

Как передавало ИА Регнум, за сутки российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 208 украинских беспилотников. В частности, в ночь на 5 апреля были сбиты три БПЛА в небе над Мордовией.

Здунов также отметил, что одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА ночью. В результате атаки пострадавших, предварительно, нет.