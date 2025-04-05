Белгород, 5 апреля, 2025, 18:44 — ИА Регнум. В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Березовка ранены двое мужчин и 15-летний подросток. Об этом 5 апреля заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что молодого человека госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы. Двух других пострадавших в тяжелом состоянии также доставили в медучреждения. У одного из них минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения лица, рук и ног.

«Вся необходимая помощь оказывается. Оперативные службы работают на месте», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день женщина погибла при обстреле Макеевки в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ. Уточняется, что еще одна мирная жительница получила травмы.

4 апреля украинские формирования также атаковали артиллерией и дронами-камикадзе два жилых дома в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В результате были повреждены кровли зданий и окна, а у одного из домов загорелся автомобиль.