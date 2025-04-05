Москва, 5 апреля, 2025, 19:22 — ИА Регнум. Отстранение российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, за георгиевские ленточки и поздравления с Днём Победы — это сюрреализм. Об этом в субботу, 5 апреля, заявил политолог Никита Ляховецкий в разговоре с ИА Регнум.

Максим Богодвид/РИА Новости

Получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от выступления на международных турнирах. Отмечается, что причиной такого решения стали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам.

«Дискриминация вышла на новый уровень. Пришли и за спортсменами, выступающими в нейтральном статусе. Спортсменов не пускают на соревнования за ношение георгиевской ленточки и поздравления с Днём Победы в социальных сетях. Сюрреализм и полное свидетельство того, что спортивные чиновники забыли и про Вторую мировую войну, и про то, кто спас Европу от нацизма», — поделился мнением политолог.

По словам специалиста, это раньше было модно говорить, что спорт вне политики, но оказалось, что всё не так и спорт стал политизированным уже давно. После олимпиады в Сочи и выдуманного допингового скандала нашим атлетам предлагалось выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна, в качестве публичного унижения на международной арене, считает собеседник агентства. Он напомнил, что уже тогда многие спортсмены решили не участвовать в таком цирке и участвовать только в тех соревнованиях, где готовы уважать Россию, её флаг и гимн.

«Те гимнасты, которые сейчас все-таки были допущены, выразили солидарность с коллегами и отказались от участия в таком соревновании. Ребята — большие молодцы. Большой спорт у них обязательно будет! Сейчас создается много международных площадок, соревнований, которые не будут политизированы. А участвовать в такой вот публичной порке, которую спортивные чиновники пытаются устроить нам, нельзя», — заявил Ляховецкий.

Политолог объяснил, что мировой спорт — это не просто личные достижения человека: это и про страну, и про достижения народа. Те, кто пытаются заставить Россию стыдиться своей сути, истории, великих достижений, — не достойны того, чтобы российские спортсмены участвовали в их соревнованиях, уточнил специалист.

«Сами потом приползут и будут просить вернуться. Ведь Россия — традиционно одна из самых успешных спортивных держав. И без наших ребят соревнования в разы скучнее», — подытожил собеседник агентства.

Российские гимнасты, выступающие в нейтральном статусе, были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В ноябре 2023 года FIG по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) издал специальные правила, регулирующие условия участия индивидуальных нейтральных спортсменов, тренеров, судей с российским спортивным гражданством. Согласно правилам, нейтральность спортсменов должна оцениваться на основе объективных критериев, среди которых — отсутствие поддержки СВО. Исполком FIG делегировал свои полномочия по оценке заявок от спортсменов, тренеров, судей специальному комитету, который имеет право принять или отклонить заявку на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена для участия в международных соревнованиях.

Абсурдные отстранения российских гимнастов ничего общего не имеют с указанными правилами. Так, одного гимнаста отстранили, объяснив это тем, что он принял участие в гала-концерте ко Дню Защитника Отечества, где неоднократно использовалась георгиевская ленточка, а также тем, что был размещён пост в социальной сети с поздравлением с Днём Победы. Комитет расценил это как поддержку СВО. Это при том, что георгиевская лента не имеет никакого отношения к СВО и она была учреждена императрицей Екатериной II в 1769 году, во времена русско-турецкой войны 1768–1774 годов для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо Российской империи.

В рамках того же гала-концерта спортсмен сделал фото вместе с детьми в военной форме. Специальный комитет счёл участие детей в мероприятии поддержкой СВО, несмотря на более чем вековое празднование Дня Защитника Отечества.

Помимо этого, другого спортсмена отстранили от соревнований за наличие подписки на группу в соцсети, где был размещен анонс Пятого всероссийского антидопингового диктанта, приуроченного ко Дню физкультурника. При помощи диктанта спортсмены, тренеры, родители, болельщики и другие заинтересованные лица могут проверить свои знания в сфере антидопинга. Эксперты специального комитета приняли латинскую цифру V, обозначающую нумерацию диктанта, за один из символов СВО.

Недопуск также получил спортсмен, который сфотографировался с экс-министром спорта РФ Олегом Матыциным, который находится под санкциями за поддержку СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 10 марта кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) и глава FIG Моринари Ватанабэ в ходе визита в Москву выразил поддержку возвращению российских спортсменов на международные турниры.

11 марта олимпийская чемпионка Виктория Листунова заявила, что ей отказали в нейтральном статусе из-за открытки в соцсети с поздравлением с Днем Победы.

Президент ФГР Олег Белозёров 13 марта выразил решительное несогласие с причинами отказа российским гимнастам и тренерам в получении нейтрального статуса. Он напомнил, что FIG по рекомендациям МОК разработала особые правила для участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В соответствии с ними ФГР подала 26 заявок на нейтральный статус для своих членов. Однако специальный комитет FIG отклонил заявки четырех российских спортсменов, в том числе двух гимнасток.