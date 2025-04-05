Курск, 5 апреля, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Почти 20 тыс. семей в приграничных районах Курской области получают компенсацию аренды жилья. Об этом 5 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

РИА Новости

Он отметил, что с 14 марта по просьбам инициативных групп и жителей были внесены изменения для компенсации аренды жилья в городах Льгове и Рыльске, уже подано более 300 заявлений.

«Всего такая выплата предоставляется почти 20 тыс. семей. На это выделено около 1,5 млрд руб. федеральных средств», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину, что около 112 тыс. жителей пострадавших районов Курской области получили выплаты в размере 150 тыс. рублей в качестве компенсации за утрату имущества. Глава государства назвал такую сумму недостаточной и пообещал поручить правительству проработать этот вопрос.

18 февраля Путин распорядился дополнительно выплачивать жителям Курской области, потерявшим жилье из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), по 65 тыс. рублей каждый месяц до полного освобождения приграничных территорий региона. Он подчеркнул, что эти средства нужно выплачивать в том числе, если граждане уже получают какие-либо выплаты.