Санкт-Петербург, 5 апреля, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Кот по кличке Рыжик, прозванный махачкалинским Хатико за то, что семь лет прожил на могиле хозяина, умер в Санкт-Петербурге в клинике для животных. Об этом 5 апреля сообщил фонд помощи животным «Усатый-полосатый».

Телеграм-канал благотворительный фонда «Усатый-полосатый»

«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будет исполнено. Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина», — говорится в Telegram-канале организации.

Петербургские зоозащитники отловили кота, когда он заболел. Они установили, что у Рыжика пневмония, сломаны зубы и больные уши. Его отправили на лечение. Несмотря на заботу, он умер через два месяца.

Как передавало ИА Регнум, в Башкирии собака по кличке Белка четыре дня ждала возле реки хозяина, провалившегося под лед. Пока шли поиски его тела, родственники погибшего пытались увести питомца домой, но не могли.

В Ялте пес по кличке Мухтар 12 лет ждал на набережной хозяина, погибшего в ходе работы спасателем. Крымский Хатико каждый день приходил на одно и то же место, глядел на прохожих и на море. Он умер в августе 2023 года.