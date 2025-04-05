Киев, 5 апреля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. В Одессе мужчина с ружьем 5 апреля пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), чтобы спасти находящегося там сына. Об этом сообщило издание «Думская», ссылаясь на данные полиции.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналистов, правоохранители заметили оружие у отца призывника и задержали. При проверке выяснилось, что оружие зарегистрировано.

На задержанного составили два административных протокола: о нарушении правил ношения оружия и о мелком хулиганстве. Полиция также рассматривает вопрос о лишении мужчины разрешения на ружье.

Как передавало ИА Регнум, на Украине граждане, сопротивляясь принудительной мобилизации, нередко идут на крайние меры. 17 марта мужчина в подконтрольном Киеву городе Запорожье выстрелил в воздух из пистолета и бросил страйкбольную гранату в сторону сотрудника ТЦК и полицейских, проверявших документы у граждан призывного возраста. Его задержали и обвинили в незаконном хранении оружия и хулиганстве.

В феврале в Полтавской области мужчина застрелил сотрудника ТЦК из ружья. После этого он взял оружие военнослужащего и сбежал вместе с одним из мобилизованных.

Нападение на военкомов уже входит в украинскую культуру. В феврале в Киеве школьники в ходе концерта показали сценку с избиением сотрудника ТЦК. Зрители встретили такое представление смехом и аплодисментами.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года указал на то, что мужчин на Украине в ходе мобилизации отлавливают на улицах, будто это бродячие собаки. После этого новобранцев неподготовленными бросают в бой, так как нет времени на их обучение.