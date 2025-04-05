В Одессе мужчина с ружьем пытался спасти сына из военкомата
Киев, 5 апреля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. В Одессе мужчина с ружьем 5 апреля пришел в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), чтобы спасти находящегося там сына. Об этом сообщило издание «Думская», ссылаясь на данные полиции.
По информации журналистов, правоохранители заметили оружие у отца призывника и задержали. При проверке выяснилось, что оружие зарегистрировано.
На задержанного составили два административных протокола: о нарушении правил ношения оружия и о мелком хулиганстве. Полиция также рассматривает вопрос о лишении мужчины разрешения на ружье.
Как передавало ИА Регнум, на Украине граждане, сопротивляясь принудительной мобилизации, нередко идут на крайние меры. 17 марта мужчина в подконтрольном Киеву городе Запорожье выстрелил в воздух из пистолета и бросил страйкбольную гранату в сторону сотрудника ТЦК и полицейских, проверявших документы у граждан призывного возраста. Его задержали и обвинили в незаконном хранении оружия и хулиганстве.
В феврале в Полтавской области мужчина застрелил сотрудника ТЦК из ружья. После этого он взял оружие военнослужащего и сбежал вместе с одним из мобилизованных.
Нападение на военкомов уже входит в украинскую культуру. В феврале в Киеве школьники в ходе концерта показали сценку с избиением сотрудника ТЦК. Зрители встретили такое представление смехом и аплодисментами.
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года указал на то, что мужчин на Украине в ходе мобилизации отлавливают на улицах, будто это бродячие собаки. После этого новобранцев неподготовленными бросают в бой, так как нет времени на их обучение.