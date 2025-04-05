Варшава, 5 апреля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Украина после отказа главы киевского режима Владимира Зеленского от подписания сделки по ресурсам с Вашингтоном попала в настолько плохое положение, что ей остается бороться только за степень своей зависимости от США. Об этом апреля написало польское издание Mysl Polska.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Украина не борется за независимость, суверенитет или территориальную целостность. Теперь она борется только за степень, масштаб и вектор вассальной зависимости», — говорится в статье.

По словам автора публикации, президент США Дональд Трамп загнал главу киевского режима в ловушку, когда пытался навязать тому еще менее выгодные для украинской стороны условия, и торги в итоге сыграли свою роль.

«Украина станет исключительной колонией для американцев, которые станут фактическими владельцами или рантье наиболее перспективных отраслей экономики страны», — добавляется в материале.

Как сообщало ИА Регнум, глава минфина США Скотт Бессент 5 апреля заявил, что Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал сделку, которая могла бы стать самой легкой в мире. Он уточнил, что к приезду главы киевского режима для подписания этого соглашения было все готово.

Газета The Wall Street Journal 1 апреля написала, что киевский режим не хочет принимать навязываемые США условия сделки по добыче полезных ископаемых, так как не желает лишиться контроля над украинскими ресурсами. Отмечалось, что при этом украинская сторона также пытается не вызвать раздражение у Трампа.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 28 марта заявил, что одобрение Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению. Он добавил, что при этом отказ от заключения соглашения приведет к ликвидации Вашингтоном действующего на Украине бандеровского режима.