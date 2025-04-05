Таллин, 5 апреля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует продление антироссийских санкций, то Евросоюзу придется вернуть России ее замороженные активы. Об этом 5 января заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency Виктор Орбан

«Если они (правительство Венгрии. — Прим. ред.) заблокируют это (продление санкций. — Прим. ред.) в июне, то не только истечет срок действия санкций, но нам придется передать [президенту РФ Владимиру] Путину €240 млрд», — цитирует его издание Rheinische Post.

Отмечается, что Цахкна призвал европейские страны немедленно конфисковать российские активы, а также занять более решительную позицию в отношении Орбана и лишить его страну права голоса.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас совместно с главами МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Британии решила сохранить активы РФ в состоянии заморозки до полного прекращения конфликта на Украине. Страны ЕС также выразили готовность вводить новые санкции против Москвы.

Страны Евросоюза последние три года безуспешно ищут предлоги, чтобы конфисковать замороженные активы России. Тем не менее в феврале 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон признал, что такое решение будет противоречить международному праву.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изъятие западными странами замороженных активов РФ будет воровством и не останется безнаказанным. Российский лидер также отмечал, что подобное решение приблизит разрушение системы, которая десятилетиями обеспечивала процветание Запада.