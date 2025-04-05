Москва, 5 апреля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к летальному исходу. Об этом 5 апреля рассказала эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Она отметила, что срок годности медикаментов определяют с помощью специальных тестов. Для этого их помещают в искусственно созданные и допустимые условия хранения и проверяют их способность проявлять свои свойства. Такие исследования длятся не дольше пяти лет или до того момента, как у препарата снижается эффективность.

Медик заявила, что принимать просроченные препараты не рекомендуется.

«Это может быть очень опасно. Конечно, некоторые препараты способны сохранять свои свойства дольше указанного на упаковке срока годности, а даже если и теряют их, то вреда не нанесут (равно как и пользы). Но есть и другая сторона», — предупредила она в своем Telegram-канале.

Так, если принять антибиотики с вышедшим сроком годности, то состояние пациента может ухудшиться вплоть до летального исхода.

«Объем действующего вещества со временем снижается, и такая субтерапевтическая доза не излечивает, а лишь повышает устойчивость инфекции к антибиотикам», — пояснила эндокринолог.

Кроме того, просроченные лекарства могут разложиться на вредные химические соединения, которые способны навредить организму человека, в частности почкам.

Врач добавила, что из-за неправильного хранения лекарства могут прийти в негодность раньше срока.

«Большую часть лекарств обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике», — уточнила Павлова.

На истечение роска годности может указать появление постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если медикамент окрасился в несвойственные ему желтый или красный цвет либо таблетка раскрошилась, то это тоже будет означать, что принимать препарат опасно.

В России с 1 марта начал действовать закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, выведенных из гражданского оборота. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки «Честный знак» или медикаментов, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения.