Омск, 5 апреля, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Омский «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержав победу в серии с магнитогорским «Металлургом».

Алексей Мальгавко/РИА Новости

В пятом матче серии «Авангард» на своем льду победил со счетом 3:2. В составе хозяев шайбы забросили Михаил Гуляев и Наиль Якупов, оформивший дубль. У гостей отличились Дмитрий Силантьев и Данила Юров.

Таким образом, счет в серии стал 4:2 в пользу «Авангарда». Омский клуб стал третьей командой, вышедшей во второй раунд Кубка Гагарина. Ранее в следующий этап турнира прошли ярославский «Локомотив» и московский «Спартак».

«Металлург», выигравший Кубок Гагарина в 2024 году, выбыл из плей-офф в нынешнем сезоне.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля московский ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в Кубке Гагарина за 16 лет. Минское «Динамо» в пятом матче серии разгромило «армейцев» со счетом 7:0. Теперь «Динамо» лидирует в серии со счетом 3:2. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал атипичной эту победу минской команды.