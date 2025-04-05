Варшава, 5 апреля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. К пожарам на складах курьерских служб Британии, Германии и Польши летом 2024 года привел взрыв посылок с косметикой и секс-игрушками. Об этом 5 апреля заявило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечалось, что в посылки были упакованы самодельные зажигательные устройства, которые поджигались с помощью детонаторов, переделанных из дешевых китайских гаджетов. Вместе с тем под косметику были замаскированы легковоспламеняющиеся вещества, в том числе нитрометан, что дало еще более разрушительный результат.

Ранее польская прокуратура совместно с представителями европейских служб безопасности заявляла о якобы причастности России к организации взрывов.

«Мы ничего об этом не знаем. Мы не исключаем, что это просто очередные фейковые новости или проявление слепой русофобии», — отмечал в беседе с изданием пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Затем в октябре 2024 года прокуратура Польши заявила об аресте четырех человек, одним из которых был проживающий в республике украинец Владислав Деркавец, якобы действовавший по приказу ГРУ. Издание сообщает, что он установил таймеры на детонаторы и через другого человека отправил посылки из Литвы.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта другой взрыв прогремел на складе боеприпасов в Чехии, пострадал один человек. Предварительно, причиной взрыва мог стать технический сбой в одном из цехов завода. Ранее два взрыва складов боеприпасов произошли в 2014 году уже во Врбетице в Злинском крае. Там хранили боеприпасы немецкой компании Imex, предназначавшиеся для продажи Киеву. В 2021 году Прага обвинила в причастности к взрывам Москву и выслала 18 российских дипломатов. Россия эти обвинения категорически отвергла.