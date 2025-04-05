Донецк, 5 апреля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. В Донецке прошла очередная патриотическая акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории лесного фонда Амвросиевского района активисты высадили 450 крупномерных саженцев крымской сосны.

Мероприятие акции «Сад памяти» прошло в рамках региональной инициативы «Зеленый Донбасс».

В центральном мероприятии акции принял участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, представители минприроды региона, лесники, «Волонтеры Победы» и местные жители.

Как отметили участинки акции, каждая высаженная сосна станет памятной и будет расти в знак уважения к героям Великой Отечественной и бойцам, которые в настоящий момент охраняют рубежи страны.

В акции также приняли участие воспитанники Амвросиевского детского дома «Росток», многие из которых занимаются в экокружках и школьных лесничествах. Для ребят это новый опыт — наблюдать, как всего за 1 день в регионе заложили символ памяти, который будет видно с высоты птичьего полета.

«Сегодня вместе со школьниками в Амвросиевском районе высадили 450 саженцев молодых сосен. Все высадки у нас проходят в рамках программы «Зеленый Донбасс» и экологического субботника. Высадили мы деревья не просто так — мы заложили геоглиф ПОБЕДА, к 80-летию нашей Великой Победы», — рассказал Пушилин.

Он отметил, что ДНР одновременно восполняет зеленые территории и сохраняет память о героизме советских и российских героев.

Высаженный сосновый бор появился на месте утерянных и пострадавших в 2014 году донецких лесов, которые были уничтожены и сожжены. Следующая высадка деревьев в ДНР состоится 26 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. В этом году страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В городе Ровеньки в Луганской Народной Республике активисты «Движения первых» провели 4 апреля акцию «Сад памяти». Саженцы деревьев высадили возле Ровеньковского музея «Памяти погибших».